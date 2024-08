Kärntner Dressurreiterin tritt bei Paralympischen Spielen in Paris an

Die Kärntner Dressurreiterin Julia Sciancalepore tritt bei den Paralympischen Spiele in Paris an.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 16:16 / ©Montage: LPD Kärnten/Just & 5 Minuten

Die 29-Jährige wird in den Bewerben Einzel, Team und Freistil an den Start gehen. Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gratuliert Julia Sciancalepore zur Nominierung: „Julia hat mit ihrer Performance und Ausstrahlung auf dem Pferd bereits bei den Spielen in Rio und Tokyo begeistert. Sie ist nicht nur ein sympathisches Aushängeschild des Sportlandes Kärnten, sondern strahlt auf ihrem Pferd Heinrich IV auch pure Lebensfreunde aus.“ Dazu ergänzt Landesportdirektor Arno Arthofer: „Unsere Para-Sportlerinnen und Para-Sportler sind nicht nur international äußerst erfolgreich, sondern leben auch vor, welche positiven Auswirkungen der Sport auf das eigene Leben haben kann.“