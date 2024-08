Arena ehrt EC KAC: 32 Meisterfahnen symbolisieren Klagenfurts Eishockey-Erfolg

Bürgermeister Christian Scheider und Stadtrat Mag. Franz Petritz freuen sich darüber, dass die Meisterfahnen in der Eishalle wieder hängen.

Nach der erfolgreichen Renovierung der Eishalle wurden rechtzeitig zum Start der neuen Eishockeysaison die Meisterfahnen des EC KAC in der Heidi Horten Arena aufgehängt. Die 32 Meistertitel des Klagenfurter Traditionsklubs werden nun für alle sichtbar in der neuen Arena präsentiert und erinnern an die beeindruckende Geschichte des Vereins. „Der EC KAC steht für unermüdlichen Einsatz, Leidenschaft und Erfolg und ist das Aushängeschild unserer Stadt. Die Meisterfahnen erzählen die Geschichte eines Rekordmeisters, der Klagenfurt mit Stolz erfüllt“, sagte Bürgermeister Christian Scheider. Er hob auch die Bedeutung der Fanclubs hervor, die maßgeblich zur Erfolgsgeschichte beitragen. Trotz der Auflösung der Red White Dragons nach 33 Jahren sorgen die Stiege 19 und die Vikings weiterhin für die lebendige Fankultur des Vereins.