Suchaktion im Innviertel: Jäger (60) kam nicht zur Arbeit

Ein Jäger hatte sich in einem Wald im Innviertel verirrt.

Veröffentlicht am 28. August 2024

Nachdem ein Jäger am 28. August 2024 nicht bei seiner Arbeitsstelle erschien, kam es in den frühen Morgenstunden im Gemeindegebiet von Lengau (Bezirk Braunau, Oberösterreich) zu einer Suchaktion. Der 60-Jährige hatte am Abend zuvor ein Reh erlegt.

Jäger fand Unterschlupf in Waldhütte

Als er daraufhin mit zwei Bekannten danach suchte, verirrte er sich aber mit seinem Jagdhund und fand in einer Waldhütte Unterschlupf, wo er auch die Nacht verbrachte. Ein Mitarbeiter der Bundesforste entdeckte schließlich den Jäger am heutigen Mittwoch, 28. August, und brachte ihn unversehrt wieder zu dessen Fahrzeug zurück.