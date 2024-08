Die Sperrmüll-Aktionstage finden am 14. September und 5. Oktober statt.

Veröffentlicht am 28. August 2024

Sperrmüll ist jener Abfall, der aufgrund seiner Größe oder Beschaffenheit nicht in herkömmliche Sammelbehälter passt. Am Samstag, 14. September 2024, 8 bis 16 Uhr, und am Samstag, 5. Oktober 2024, ebenfalls von 8 bis 16 Uhr, kann man ihn anlässlich der Sperrmüll-Aktionstage für den Grazer Norden zur Graz Abfallwirtschaft auf das Gelände der Firma Ehgartner, Wasserwerkgasse 5, 8045 Graz, bringen. Es gelten dieselben Konditionen wie im Ressourcenpark (Registrierung vorher nötig).