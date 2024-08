Causa Hülgerthpark: Zuerst keiner, jetzt gleich zwei Interessenten

Veröffentlicht am 28. August 2024, 16:52 / ©Google Maps Street View

Trotz eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens und auch des Bemühens der Stadt, auf Wünsche von potenziellen Bewerbern einzugehen, hat sich während des ersten Verfahrens kein Betreiber dazu entschlossen, ein bindendes Angebot für den Fortbetrieb des städtischen Hülgerthpark-Seniorenheimes abzugeben. In einer Pressekonferenz informierte Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) am heutigen Mittwoch nun über die weiteren aktuellen Entwicklungen und stellt klar: „Das Thema verlangt höchste Sensibilität, es geht um Menschen und ihr Zuhause. Niemand muss Sorge haben, dass er am 31. Dezember dieses Jahres sein Zuhause verlassen muss! Wir werden alles daransetzen, dies zu verhindern!“

Caritas und Hilfswerk wollen den Betrieb übernehmen

Die Stadt sei weiterhin auf der Suche nach einem neuen Partner, der im Rahmen einer neu zu gründenden Betreibergesellschaft bis Jahresende um eine neue Genehmigung zum Betreiben des Seniorenheims ansuchen kann. Diese Vorgehensweise ist mit dem Land Kärnten abgestimmt. Zwei Betreiber, das Hilfswerk Kärnten und die Caritas Kärnten, haben vor kurzem ihre Konzepte übermittelt. „Wir haben nun zwei starke Partner, beide wollen dieses Projekt mit der Stadt umsetzen. Ein Beschluss der Gremien ist noch notwendig, einige offene Fragen werden ebenfalls noch geklärt. Dann erfolgt ein Vergleich beider Konzepte und am Ende wird entschieden, wem die Stadt das Vertrauen ausspricht und wer den Betrieb führen wird“, so Scheider weiter.

Entscheidung fällt noch im September

„Die bisherigen Verfahren beinhalteten die Neuausrichtung des gesamten Areals. Im aktuellen Verfahren geht es aber in erster Linie darum, den Betrieb zu sichern, ein Neubau von Haus 1 soll in den nächsten 5 Jahren folgen, Haus 2 und 3 erst danach“, erklärt Projektkoordinator Alexander Lubas. Im September soll die Entscheidung zum finalen Betreiber durch den Stadtsenat getroffen werden.