Schock im Pinzgau: Metallbolzen trifft Autofahrer (20) im Gesicht

Ein schockierender Zwischenfall hat sich heute Vormittag, kurz vor 9 Uhr, auf der B168 Mittersiller Bundesstraße (Pinzgau, Salzburg) ereignet. Ein 20-jähriger Mann war dort in Richtung Piesendorf unterwegs, als ihm ein LKW auf der Gegenfahrbahn entgegenkam. Plötzlich löste sich von diesem ein etwa 25 Zentimeter langer, massiver, über ein Kilo schwerer Metallbolzen.

Verletzte wurde ins Tauernklinikum gebracht

Der Bolzen hatte, wie die Polizei berichtet, in weiterer Folge die Windschutzscheibe durchschlagen und den 20-Jährigen im Gesicht getroffen. Der Verletzte wurde in weiterer Folge ins Tauernklinikum nach Zell am See gebracht. Laut Opfer soll es sich um einen orangenen LKW mit Kranaufbau gehandelt haben. Die Polizei bittet nun um mögliche Hinweise von Zeugen. Diese werden von der Polizeiinspektion Kaprun unter 059 133 5173 entgegengenommen.