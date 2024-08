Steirische Jungbauern fordern: „Stoppt Stalleinbrüche“ 

Immer wieder tauchen Bilder und Videos von Bauernhöfen auf, die großes Tierleid zeigen. Meist werden diese Aufnahmen von Aktivisten in Umlauf gebracht, um auf Missstände hinzuweisen. Doch nicht immer seien die Anschuldigungen gerechtfertigt. Jungbauern üben nun Kritik an der Vorgehensweise und fordern: „Stoppt Stalleinbrüche“. Denn die Spionage-Methoden sollen zum Teil immer radikaler werden.

Vorfälle häufen sich

Seit Jahresbeginn sollen sich illegale Stalleinbrüche nämlich vor allem bei jungen Hofübernehmern häufen, heißt es in einer Aussendung der Steirischen Jungbauern. Diese finden entweder aufgebrochene Stalltüren, versteckte Kameras und Wanzen im Stall oder werden durch eingebrachte Anzeigen darauf aufmerksam, dass die ausspioniert wurden. Sofortige Überprüfungen der Betriebe durch Amtstierarzt, Polizei und Kontrollstelle Agrarmarkt Austria (AMA) sollen allerdings regelmäßig ergebnislos bleiben. „Was jedoch bleibt, ist eine große Verunsicherung der betroffenen Familien, Existenzängste und die Frage der Perspektive für den Hof. Zudem haben Betriebe mit Reputationsverlust, medialer Rufschädigung und sinkenden Verkaufszahlen zu kämpfen“, wissen die Jungbauern. Mit der Aktion „Stoppt Stalleinbrüche“ stellen sich der Öffentlichkeit und berichten über ihre eigenen Erfahrungen und fehlende Zukunftsperspektiven.

Spionage-Methoden sollen immer radikaler werden

„Ich möchte in einen Tierwohlstall mit Strohhaltung investieren, bin aber zunehmend verunsichert. Denn bei solch radikalen Methoden der Aktivisten weiß ich nicht, ob ich mir die Tierhaltung künftig noch antun will. Es kann nicht sein, dass junge, motivierte Tierhalter rigoros ausspioniert werden und man rechtlich nichts dagegen tun kann“, mit diesen Worten wandte sich ein 30-jähriger Schweinehalter aus der Steiermark an die Steirischen Jungbauern. Zum Schutz seiner Familie möchte er anonym bleiben. Einige von ihnen wurden selbst Opfer eines Stalleinbruchs. Andere teilen ihre Sorge, selbst irgendwann von radikalen Aktivisten und deren Überwachungsmethoden aufgesucht zu werden. Aus Angst vor möglichen Folgen für Familie und Betrieb möchten sie alle anonym bleiben. Die Jungbauern prangern radikale Spionage-Methoden an: „Aktivisten, vermummt und mit teils abgeklebten Fingerkuppen, verschaffen sich illegal Zugang zu Ställen auf familiengeführten Betrieben und brechen dabei Fenster und Türen auf. Sie setzen auch Drohnen ein, um Hofgelände und Stallungen auszuspionieren. Wochenlang wird Bild-, Ton- und Videomaterial angefertigt, bis eine gewünschte Videosequenz auf Band ist. Das Videomaterial wird entsprechend bearbeitet und zurechtgeschnitten, um es dann zu einem passenden Zeitpunkt den Medien zuzuspielen“, so der Vorwurf.

Änderung des §109 des Strafgesetzbuches gefordert

„Aktivisten sind von ihren Organisationen geschult und wissen genau, wie sie sich zu verhalten haben, um einer Strafe zu entkommen“, sagt Bernd Brodtrager, Obmann der Steirischen Jungbauern. Neben den Maskierungen sollen von den Einbrechern Ausweisdokumente bewusst zuhause gelassen werden, um einer Feststellung der Identität zu entgehen. „Die aktuelle Gesetzeslage in Österreich weist leider noch Lücken auf: Ertappt die Polizei Aktivisten auf frischer Tat und kann ihre Identität nicht feststellen, so müssen die Täter aufgrund einer möglichen Freiheitsberaubung nach österreichischem Recht laufen gelassen werden“, führt Brodtrager aus. Zudem zählt ein Stalleinbruch – im Gegensatz zu Deutschland oder der Schweiz – nicht zum Tatbestand Hausfriedensbruch, da das Stallgebäude nicht dem Wohnhaus zugerechnet wird. Die Steirischen Jungbauern fordern deshalb mehr Sicherheit für Familie und Tiere auf ihren landwirtschaftlichen Betrieben durch eine Änderung des §109 des Strafgesetzbuches.

„Im Einzelfall helfen statt pauschal verurteilen„

„Helfen sie uns, schwarze Schafe zu finden und diese an die zuständige Kontrollstelle oder den Tierarzt zu melden, anstatt Tierhalter pauschal zu verurteilen. Tierschutz ist ein berechtigtes Anliegen unserer Gesellschaft. Es rechtfertigt jedoch nicht das gewaltvolle Eindringen in Stallungen, das mit Risiken für die Tiergesundheit und psychischen Folgen für die Familien verbunden sind. Es ist wichtig, die für betroffene Familien teils traumatisierenden Erlebnisse öffentlich aufzuzeigen. Einige Betroffene im Veterinär- und Verwaltungswesen sind diesen Schritt bereits gegangen und haben die Aktionen und Methoden radikaler Aktivisten öffentlich und mittels Gutachten infrage gestellt“, so Brodtrager.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 17:11 Uhr aktualisiert