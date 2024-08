15-Jährige geschlagen und bedroht – dann soll sie sich entschuldigen

Es war bereits am 12. Juni dieses Jahres, gegen 16.15 Uhr, als eine 15-jährige Österreicherin in der Reichenaustraße in Innsbruck von einer Gruppe Jugendlicher massiv bedrängt wurde. Zwei unbekannte Mädchen der Gruppe sollen sie dabei geohrfeigt und genötigt haben, sich vor laufender Handykamera zu entschuldigen. Die 15-Jährige flüchtete in weiterer Folge in ein nahegelegenes Jugendlokal, wurde dabei aber von einem männlichen Gruppenmitglied verfolgt und mit einem Messer bedroht, berichtet nun die Polizei.

Das sind die vier Verdächtigen

Nachdem umfangreiche Ermittlungen stattgefunden haben, konnten nunmehr vier Verdächtige ausgeforscht werden. Dabei handelt es sich um zwei 13-jährige Mädchen (afghanische und österreichische Staatsbürger) sowie zwei Burschen im Alter von 16 und 18 Jahren (russische und syrische Staatsbürger). Während die Mädchen und der 16-Jährige die Aussage verweigerten, bestritt der 18-Jährige jegliche Tatbeteiligung.

Burschen sehen sich vielen Anzeigen gegenüber

An die Staatsanwaltschaft Innsbruck wird nun gegen die beiden 16- und 18-jährigen Tatverdächtigen eine Anzeige wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung, Nötigung und der Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung erstattet.