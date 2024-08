Nach Murenabgängen: Spendenaktion für Unwetteropfer in Baldramsdorf

Speziell in den Ortsteilen Schwaig und Schüttbach ist es teils zu schweren Murenabgängen und Überschwemmungen gekommen.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 17:28 / ©Manfred Wrussnig

Dramatische Szenen spielten sich am Abend des 25. August 2024 im Bezirk Spittal an der Drau ab. Durch ein heftiges Gewitter traten zwischen den Ortschaften Schüttbach und Baldramsdorf Bäche über die Ufer. Die L5 Baldramsdorfer Landesstraße wurde an mehreren Stellen verlegt. Von der Gemeindebehörde wurde vorübergehend sogar eine Zivilschutzwarnung verhängt – 5 Minuten berichtete.

©BFKDO Spittal/Drau | Ein Unwetter zog eine Spur der Verwüstung in der Gemeinde Baldramsdorf. ©Manfred Wrussnig | Viele Bewohner hat es hart getroffen.

Spendenaktion für Baldramsdorf

„Die schweren Murenabgänge in Baldramsdorf, speziell in den Ortsteilen Schwaig und Schüttbach, haben viele Menschen hart getroffen. Häuser wurden beschädigt, Existenzen bedroht und Familien stehen vor einer finanziellen Hürde“, wissen auch die Gemeindevertreter. Aus diesem Grund habe man sich dazu entschlossen, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. „In dieser schwierigen Zeit wollen wir zusammenstehen und den Betroffenen helfen. Eure Spende wird zu 100 Prozent an die Betroffenen verteilt. Jede Spende kann einen großen Unterschied machen und hilft direkt den Familien, die jetzt dringend Unterstützung benötigen.“