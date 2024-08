Gratis-Bus von Villach zum Faaker See fährt noch bis Ende September

„Das ist eine bequeme und zeitgemäße Art, unsere mitunter frei zugänglichen Bäder am Faaker See zu erreichen“, sind Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) und Stadtrat Sascha Jabali Adeh (ERDE) überzeugt. Mit der Linie 5194 fährt man kostenlos von Villach zum Faaker See und zurück und erreicht das Gratis-Bad Panorama Beach in Drobollach, das ebenfalls frei zugängliche Tschebullbad in Egg und das Strandbad Egg. Abfahrt ist unter der Woche in der 10.-Oktoberstraße und am Hans-Gasser-Platz, an Wochenenden am Hauptbahnhof.

Sommerbuskarte vorweisen

Die Vorteile liegen auf der Hand: Man muss keinen Parkplatz suchen, spart sich den Stress bei der Anreise und ist umweltfreundlich unterwegs. Um das coole Angebot des Sommerbusses zu nutzen, ist es nur nötig, dass man in Villach lebt und die Sommerbuskarte vorweisen kann. Diese ist im Bürgerservice des Magistrats im Rathaus oder im BUS:SI-Infopoint am Hans-Gasser-Platz erhältlich.