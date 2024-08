Salzburger von Freundin auf Pannenstreifen „ausgesetzt“

Kurioses hat sich auf einer Autobahn in Oberösterreich zugespielt.

Kurioses hat sich auf einer Autobahn in Oberösterreich zugespielt.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 18:06 / ©Screenshot "Google Street View"

„Liebe vergeht, Freundschaft besteht!“ Mit diesen Worten startet ein Posting der Polizei Oberösterreich auf Facebook. Ein Pärchen dürfte nämlich am Weg nach Niederösterreich dermaßen in Streit geraten sein, dass ein Salzburger von seiner Freundin kurzerhand aus dem Auto verbannt und am Pannenstreifen abgesetzt wurde. Dort wurde er von einer Streife im Schneidersitz sitzend aufgefunden und von der Autobahn gebracht, wo er schließlich von einem Freund abgeholt und wieder zurück nach Salzburg gebracht wurde.