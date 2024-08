Jugendliche fordern Geld von Wienern – dann eskaliert die Situation

Die Polizei stand gestern Abend in Wien im Einsatz, nachdem die Situation zwischen zwei Jugendlichen und zwei Erwachsenen eskaliert ist.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 18:34 / ©BMI / Gerd Pachauer

Gestern Abend, am 27. August gegen 20.30 Uhr, wurden ein 47-jähriger Mann und eine 40-jährige Frau von zwei Jugendlichen in der Rubensgasse (4. Bezirk) in Wien angesprochen und nach Geld gefragt. Nachdem die beiden späteren Opfer verneinten, wurden sie von den Tatverdächtigen mit Tritten attackiert, mit einem Pfefferspray bedroht und dazu aufgefordert, ihnen ihr Geld herauszugeben.

Zwei Jugendliche als Tatverdächtige ausgeforscht

Nachdem es aber zu einer Rangelei gekommen sein soll, flüchteten die beiden, erklärt nun die Polizei. Im Zuge von Ermittlungen konnten ein 16-jähriger Afghane und ein 14-jähriger Iraner als Tatverdächtige ausgeforscht werden. Diese wurden von den Opfern daraufhin auch zweifelsfrei wiedererkannt. Zudem haben sich auf den T-Shirts der beiden Jugendlichen eindeutige Spuren von Speiseeis befunden. Sie werden nun auf freiem Fuß angezeigt, verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Weitere Erhebungen laufen nun.