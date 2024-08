Mit päckchenweise Drogen erwischt: Zwei Männer in Wien festgenommen

Aufgrund von Lärmerregung wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten in der Nacht von Montag auf Dienstag, 27. August, gegen 3.10 Uhr in den Innenhof eines Wohnhauses gerufen. Am Einsatzort angekommen konnten ein 27-jähriger und ein 30-jähriger Algerier angetroffen sowie in einem Rucksack und in einer dortigen Betonwanne mehrere Päckchen mit Drogen – wohl Cannabis, wie die Polizei vermutet – vorgefunden werden. Die Drogen waren in Alufolie verpackt.

27-Jähriger wurde ins Polizeianhaltezentrum gebracht

Aufgrund des Verdachts der Vorbereitung des Drogenhandels wurden die beiden daraufhin von der Polizei festgenommen und schließlich auf freiem Fuß angezeigt. Da gegen den 27-Jährigen ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag bestand, wurde dieser gleich in ein Polizeianhaltezentrum gebracht.