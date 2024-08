Küchenbrand forderte Florianis in Köttmannsdorf

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch in Köttmannsdorf.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 19:16 / ©FF Kirschentheuer

Am Mittwochabend kam es zu einem Brand in der Küche eines Wohnhauses in der Gemeinde Köttmannsdorf. Eine Mikrowelle begann zu brennen und verrauchte das Haus. Sofort rückten die Freiwilligen Feuerwehren Kirschentheuer, Köttmannsdorf, Maria Rain, Viktring – Stein / Neudorf und Wurdach zum Einsatz aus.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Schon nach kurzer Zeit war der Brand unter Kontrolle. „Ein Atemschutz brachte die Mikrowelle ins Freie. Das Haus wurde anschließend belüftet und rauchfrei gemacht“, so die Florianis. Jedoch mussten vier Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Roten Kreuz und dem Notarzt behandelt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 19:36 Uhr aktualisiert