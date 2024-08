Mit Firmen-LKW kollidiert: Auto von 19-Jähriger lag plötzlich am Dach

Am Weblinger Gürtel hat sich der Unfall in Graz ereignet.

Kurz nach 12.15 Uhr fuhr eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Landeck (Tirol) am Weblinger Gürtel (B67a) aus Puntigam kommend in Richtung Verteilerkreis Webling. Nachdem sie auf Höhe des dortigen Shoppingcenters zunächst wegen des Rotlichts der Ampel im Kreuzungsbereich angehalten hatte, fuhr sie bei Grünlicht in die Kreuzung ein.

Firmen-LKW wohl übersehen

Dort wartete sie zunächst den Gegenverkehr ab, bevor sie in der Folge nach links in Richtung eines Möbelhauses einbog. Dabei dürfte sie den entgegenkommenden Firmen-Lkw eines 63-jährigen Grazers übersehen haben, woraufhin es zu einer wuchtigen Kollision der beiden Fahrzeuge kam. In Folge dessen kam der Wagen am Dach zu liegen.

Zwei Personen bei Unfall verletzt

Die 19-Jährige sowie ihrer Beifahrerin (27 Jahre alt) erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Beide Frauen wurden vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und in der Folge ins UKH Graz eingeliefert. Der 63-Jährige und sein Beifahrer (16 Jahre alt) blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Schadenshöhe. Ein Alkotest mit den Fahrzeuglenkern verlief negativ.