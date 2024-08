Klagenfurt lädt wieder zum Tierschutztag auf den Neuen Platz

Am 7. September 2024 dreht sich von 9 bis 13 Uhr am Neuen Platz wieder alles um Hunde, Katzen und Co. „Der Tierschutz liegt mir seit meiner Kindheit am Herzen, diesem Thema muss man einen dementsprechenden Stellenwert einräumen. Als zuständiger Referent freut es mich daher besonders, dass wir bereits den 3. Klagenfurter Tierschutztag veranstalten“, so Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Spannende Vorführungen warten auf euch

„Es freut mich sehr, dass immer mehr Vereine und Institutionen am Tierschutztag teilnehmen“, ergänzt Organisator Gemeinderat Michael Gussnig (Team Kärnten). Wie jedes Jahr erwarten die Besucher spannende Vorführungen von „K-9 Pro Suchhunde Kärnten“ und eine Einsatzvorführung der Einsatzgruppe SIG mit der Hundestaffel der Polizei Klagenfurt.