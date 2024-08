Im November: Gigi D’Agostino kommt nach Wien!

Gigi D'Agostino kommt am 2. November nach Wien in die Stadthalle.

Nachdem bereits Shows in Graz und Klagenfurt ausverkauft waren, kommt Gigi D’Agostino nun auch nach Wien in die Wiener Stadthalle. Bereits am 2. November 2024 wird es soweit sein, dann wird der italienische DJ, der kürzlich eher traurig und vor allem unschuldig Bekanntheit erlangt hat – mehr dazu hier – in Wien aufspielen. Tickets können, wie „Semtainment“ als Veranstalter auf Facebook berichtet, ab Donnerstag, 29. August, 10 Uhr gekauft werden. Im gleichen Atemzug wurde übrigens auch eine Doppelshow in Salzburg im April 2025 verkündet.