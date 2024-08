10 Jahre Jubiläum des Weißensee Klassik Festivals gefeiert

Gestern, am Dienstag, dem 27. August wurde in Techendorf am Weißensee das zehnjährige Jubiläum des „Weißensee Klassik Festivals“ feierlich eröffnet. Landeshauptmann und Kulturreferent Peter Kaiser war unter den rund 150 Gästen in der evangelischen Kirche von Techendorf und würdigte die langjährige Arbeit des Vereins „Weißensee Klassik“. In seiner Eröffnungsrede betonte Kaiser die Bedeutung des Festivals für die regionale Kultur und verkündete einen neuen Dreijahres-Fördervertrag, der dem Verein von 2024 bis 2026 jährlich 15.000 Euro zusichert.

Austausch mit der Bevölkerung

Unter der künstlerischen Leitung von Christoph Zimper und der Intendanz von Christian Knaller steht das diesjährige Festival unter dem Motto „Friends“ und bietet ein vielfältiges Programm an besonderen Orten rund um den Weißensee, das den See in den kommenden Tagen in eine Klangwolke verwandeln wird. Ziel des Festivals ist es, Künstlern Raum für kreative Entfaltung zu bieten und den Austausch mit der Bevölkerung zu fördern.