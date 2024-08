Unfall: LKW und Auto kollidierten auf der Packer Straße

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der Packer Straße.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der Packer Straße.

Veröffentlicht am 28. August 2024, 21:00 / ©FF Grafenstein

Aus bislang unbekannter Ursache sind am Mittwochvormittag ein LKW und ein Auto auf der B70 Packer Straße miteinander kollidiert. Das Auto wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert und kam auf der Seite zum Liegen.

Einsatzkräfte rückten zur Packer Straße aus

In der Folge rückten die Polizei, die Rettung sowie die Freiwilligen Feuerwehren Grafenstein, Pischeldorf und Poggersdorf zum Einsatz aus. „Der Lenker konnte mithilfe von Ersthelfern befreit werden und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades der Rettung übergeben“, erklären die Florianis.

#Update: Auto überschlug sich mehrmals

Ein 66-jähriger Klagenfurter wollte mit seinem Auto an der Kreuzung der L115 mit der Packer Bundesstraße in Richtung Klagenfurt nach links abbiegen, als er den LKW aus Richtung Völkermarkt übersah. Dieser touchierte daraufhin den Wagen links am Heck, wodurch sich das Auto um die eigene Achse drehte und sich hochkant mehrmals überschlug. Der 66-Jährige wurde von der Rettung ins Klinikum gebracht, er musste von den Einsatzkräften aus seinem Auto befreit werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.08.2024 um 21:54 Uhr aktualisiert