Kriminelle wollten von Ausbau des Breitbandnetzes profitieren

Veröffentlicht am 28. August 2024, 21:30 / ©BMF/Finanzpolizei

Mit Förderungen von rund 1,4 Milliarden Euro sichert die Bundesregierung den Österreichern bis 2030 flächendeckend Gigabit-fähige Anschlüsse in allen Bundesländern. Gemeinsam mit den erheblichen Summen der privaten Anbieter schreitet der Ausbau des Breitbandnetzes in Österreich intensiv voran – aber auch Kriminelle versuchen nun, von dieser Entwicklung zu profitieren. Die Finanzpolizei hat darauf rasch reagiert und erste erfolgreiche Kontrollen durchgeführt, um illegalen Praktiken im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau einen Riegel vorzuschieben.

„Dieser Hinweis hat sich leider auch in Österreich bestätigt“

„Wir legen jenen Betrügern das Handwerk, die sich an wichtigen standortrelevanten Projekten auf illegale Weise bereichern wollen“, so Finanzminister Magnus Brunner. „Wir haben von den deutschen Kollegen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit den Hinweis erhalten, dass sich schwarze Schafe in die Bauarbeiten beim Breitbandausbau eingeschlichen haben. Dieser Hinweis hat sich leider auch in Österreich bestätigt“, erklärt Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei.

Hier wurden Kontrollen der Finanzpolizei durchgeführt

Die Finanzpolizei führte kürzlich erfolgreiche Kontrollen in mehreren Regionen Österreichs durch, darunter St. Pölten, Hollabrunn, Baden und Wiener Neustadt (alle Niederösterreich), wobei insgesamt 34 Dienstnehmer von sieben Unternehmen aus Schweden, Spanien und Deutschland, sowie eine inländische Firma überprüft wurden. Die kontrollierten Arbeiter stammten aus Schweden, Rumänien, Moldawien, Spanien und Deutschland. In St. Pölten wurden bei zwei schwedischen Firmen Verstöße gegen das Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz festgestellt.

Zahlreiche Vergehen auch in Hollabrunn und Baden

In Hollabrunn wurden acht entsandte Dienstnehmer überprüft, die für eine spanische Firma tätig waren. Die wurde wiederum von einem Wiener Unternehmen beauftragt. Zwar waren die erforderlichen Entsendemeldungen für die spanischen und rumänischen Staatsangehörigen erstattet worden, jedoch fehlten sowohl Melde- als auch Lohnunterlagen. In Baden beschäftigte eine spanische Firma rumänische Arbeiter ohne ausreichende arbeitsmarktrechtliche Bewilligungen, was zu einer Anzeige nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz führte.

Ähnliche Verstöße auch in Wiener Neustadt

In Wiener Neustadt deckten die Beamten ähnliche Verstöße bei einer deutschen Firma auf. Von den zwölf Beschäftigten waren lediglich fünf bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) gemeldet, darunter vier rumänische und ein moldawischer Staatsangehöriger. Die übrigen sieben Dienstnehmer, bestehend aus zwei deutschen, vier rumänischen und einem moldawischen Staatsangehörigen, waren entsandt, aber weder eine Entsendemeldung noch die erforderlichen Formulare und Lohnunterlagen lagen vor.

Aufträge werden über Subsubunternehmen weitervergeben

Bei diesen Kontrollen war auffällig, dass sämtliche Aufträge über mehrere Sub- und Subsubunternehmen weitervergeben wurden und die zwischengeschalteten Unternehmen oftmals gar nicht operativ tätig waren bzw. gar nicht in der Lage gewesen wären, die Aufträge auszuführen. In allen Fällen wurden entsprechende Strafanträge eingeleitet.

Auch Kontrolle in Tirol durchgeführt

Mitte August führte die Finanzpolizei in einer Gemeinde in Tirol eine Kontrolle durch. Die Beamten trafen dabei zehn Personen bei Breitband-Ausbauarbeiten an. Acht davon waren Drittstaatsangehörige, zwei davon EU-Bürger. Erste Erhebungen ergaben, dass neun Personen einer belgischen Firma zuzurechnen sind, die von einer österreichischen Telekommunikationsgesellschaft beauftragt wurde. Ein chinesischer Staatsbürger ist einer österreichischen GmbH zuzurechnen.

Baustelle in Tirol wurde eingestellt

Keiner der zehn Arbeiter konnte erforderliche Unterlagen vorlegen. Die Polizei wurde daher zur fremdenrechtliche Beurteilung verständigt und die zehn Personen zur fremdenrechtlichen Überprüfung nach Innsbruck verbracht. Die betroffene Bezirkshauptmannschaft zog schließlich den Bescheid für die Bauarbeiten zurück, die Baustelle wurde eingestellt. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.