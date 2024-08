Kontrolle über Motorsäge verloren: Kärntner schneidet sich in Schulter

Ein Kärntner hat bei Holzschnittarbeiten in einem Wald in Großkirchheim die Kontrolle über seine Motorsäge verloren.

Heute Mittag, gegen 12.30 Uhr, hat ein 62-jähriger Kärntner im Wald seines landwirtschaftlichen Betriebes in der Gemeinde Großkirchheim (Bezirk Spittal an der Drau) Holzschnittarbeiten durchgeführt. Plötzlich aber verlor er die Kontrolle über die Motorsäge und schnitt sich selbst in die linke Schulter.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 62-Jährige konnte noch selbstständig zu seinem Wohnhaus fahren, von wo aus er die Rettung alarmierte. Er wurde schließlich vom Rettungshubschrauber mit Verletzungen unbestimmten Grades ins BKH Lienz geflogen, wie die Polizei berichtet.