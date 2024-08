Teure Strafen im Urlaub: Wer diese Fehler macht, riskiert Geldstrafen

Um teure Strafen und unangenehme Überraschungen zu vermeiden, solltest du dich vorab über die geltenden Vorschriften deines Reiseziels informieren. Achte besonders auf Verkehrsregeln, Verhaltensvorschriften und spezielle Gesetze für Souvenirs, um deinen Urlaub entspannt genießen zu können.

Verkehrsregeln in Griechenland: Strenge Bußgelder für Verkehrssünder

In Griechenland können Verkehrsverstöße richtig teuer werden. Auf Kreta beispielsweise kostet es bis zu 350 Euro, wenn du ohne Helm oder ohne Anschnallgurt unterwegs bist. Auch das Überfahren einer roten Ampel wird mit mindestens 350 Euro bestraft. Geschwindigkeitsüberschreitungen können je nach Höhe des Verstoßes zwischen 40 und 350 Euro kosten. Wenn du also einen Roller oder ein Auto mietest, achte unbedingt auf die Sicherheitsvorschriften.

Verhaltensregeln in Italien: Strafe bei unangemessener Kleidung

In Italien gibt es ebenfalls strenge Vorschriften, die du beachten solltest. In manchen italienischen Küstenstädten wie Lignano Sabbiadoro oder Sorrent ist es verboten, in den Straßen Badebekleidung zu tragen. Verstöße werden mit bis zu 500 Euro bestraft. Auch an der Cinque Terre gibt es eine „Kleiderordnung“: So ist das Wandern in Flip-Flops nicht erlaubt und kann mit Strafen bis zu 2.500 Euro geahndet werden.

Vorsicht bei Souvenirs: Sand, Muscheln und Antiquitäten

Auf Sardinien ist es strengstens verboten, Sand oder Muscheln als Souvenir mitzunehmen. Verstöße können mit bis zu 3.000 Euro bestraft werden. Wenn du Kunstgegenstände oder Antiquitäten als Souvenir mitnehmen möchtest, sei besonders vorsichtig. In Ländern wie Griechenland, der Türkei und Tschechien ist die Ausfuhr von Antiquitäten nur mit Genehmigung des örtlichen Kulturministeriums erlaubt. In Griechenland gilt dies auch für selbst gesammelte Steine aus archäologischen Stätten. Wenn du unsicher bist, ob ein Gegenstand eine Antiquität oder nur eine Nachahmung ist, ist es besser, auf den Kauf zu verzichten, um rechtliche Probleme zu vermeiden.

Badeverbote in beliebten Touristenorten

An manchen malerischen Urlaubsorten gilt striktes Badeverbot. In Como am Comer See und in den Kanälen von Venedig ist das Schwimmen in städtischen Bereichen streng verboten. In Como kann ein Verstoß bis zu 50 Euro kosten, während das Schwimmen in den Kanälen von Venedig mit bis zu 350 Euro bestraft werden kann.