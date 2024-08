Stark betrunkener Motorradfahrer (23) stürzt und prallt gegen Zaun

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, dem 29. August 2024, ereignete sich in Klagenfurt ein Motorradunfall.

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag, dem 29. August 2024, ereignete sich in Klagenfurt ein Motorradunfall. Gegen 0.45 Uhr war ein 23-jähriger Klagenfurter auf der Lastenstraße in Richtung Süden unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Flatschacher Straße nach rechts abbiegen wollte, verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Motorfahrrad.

Polizei beobachtete Unfall

Der junge Mann geriet über eine Verkehrsinsel auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen den Randstein. Der Sturz führte dazu, dass er gegen einen Zaun hinter dem Gehsteig schleuderte. Eine Polizeistreife, die den Unfall beobachtete, konnte sofort eingreifen.

Alkotest verlief positiv

Obwohl der Fahrer nur leichte oberflächliche Verletzungen davontrug, wies er die medizinische Behandlung durch den Rettungsdienst zurück. „Ein mit dem Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab eine starke Alkoholisierung. Der Führerschein wurde ihm abgenommen und die Weiterfahrt untersagt“, erklärt die Polizei abschließend.