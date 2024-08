„Verdächtiger“ Autofahrer löst Fahndung aus

Am Mittwoch, dem 28. August um 13.25 Uhr wurde eine Polizeistreife in Engerwitzdorf auf einen verdächtigen Autofahrer aufmerksam. Sie nahm die Nachfahrt auf. Der Lenker, ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, konnte sich vorerst einer versuchten Anhaltung entziehen und fuhr auf die A7 in Fahrtrichtung Linz auf. An der anschließenden Fahndung beteiligten sich mehrere Streifen. Währenddessen konnte die Telefonnummer des Verdächtigen ermittelt werden. Bei der Kontaktaufnahme gab er an, sich in Linz bei einer Bushaltestelle zu befinden, wo er von Polizisten auch angetroffen werden konnte.

Mann verweigert Drogen- und Alkomattest

Zum Sachverhalt befragt gab der Mann an, nicht mit dem Auto unterwegs gewesen zu sein und stritt alles ab. Die Polizisten fanden in seiner Geldbörse mehrere in Plastiktütchen verpackte Substanzen, welche sichergestellt wurden. Einen Alkomattest und einen Drogentest verweigerte der Mann. Der 26-Jährige, der nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist, wurde in weiterer Folge zur sofortigen Vernehmung zur Polizeiinspektion Gallneukirchen verbracht, wo er seine Aussage verweigerte. Anzeigen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 08:25 Uhr aktualisiert