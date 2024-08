Klagenfurterin stylt Models auf der New York Fashion Week

Die New York Fashion Week ist eine der prestigeträchtigsten Modeveranstaltungen weltweit. Gemeinsam mit anderen internationalen Top-Stylisten der Branche wird dort auch die Wahl-Klagenfurterin Sandy Wiedemann hinter den Kulissen mehrerer Fashionshows in New York arbeiten.

„Es ist eine unglaubliche Ehre“

Die Einladung erfolgte durch Gary Baker, Creative Director von Unite und Partner der Veranstaltung, so Wiedemann. „Ich bin stolz darauf, Teil dieser globalen Modewelt zu sein. Es ist eine unglaubliche Ehre, an der New York Fashion Week teilzunehmen und mit so vielen talentierten Stylisten aus der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Diese Gelegenheit ist ein Traum, der wahr wird, und ich freue mich darauf, mein Können und meine Kreativität auf einer der größten Bühnen der Modewelt zu zeigen.“

Intensive Vorbereitung

Vor ihrer Teilnahme an der New York Fashion Week durchlief Wiedemann ein intensives Bootcamp, das unter der Leitung von Gary Baker stattfand. Die anspruchsvolle Vorbereitung schulte nicht nur technische Fähigkeiten, sondern förderte auch das Miteinander unter den Stylisten, das bei den hektischen Abläufen hinter den Kulissen essenziell ist. „Teamwork makes the Dreamwork“, bestätigt Wiedemann abschließend.