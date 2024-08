Nationalratswahl 2024: So viele Österreicher dürfen ihre Stimme abgeben

Veröffentlicht am 29. August 2024, 08:11 / ©5 Minuten

Das Bundesministerium für Inneres (BMI) veröffentlichte kürzlich die vorläufigen Zahlen der Wahlberechtigten für die Nationalratswahl am 29. September 2024. Insgesamt 6.346.029 Österreicher dürfen wählen, 62.651 davon haben ihren Sitz im Ausland. Bei der letzten Nationalratswahl im Jahre 2019 war die Zahl der Wahlberechtigten – es waren insgesamt 6.396.812 – etwas höher. „Die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigten werden am 27. September 2024 veröffentlicht“, so das BMI. Die meisten Parteien befinden sich bereits im Intensivwahlkampf – mehr dazu liest du hier.