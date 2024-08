Tankstellendiebe: Mitarbeiter wird von Täter attackiert

In Innsbruck kam es zu einem Diebstahl in einer Tankstelle.

Am Mittwoch, dem 28. August, um 21.10 Uhr, versuchten ein 27- und ein 26-jähriger Somalier bei einer Tankstelle in Innsbruck sieben Getränkedosen Whisky zu stehlen. Der 26-jährige Tankstellenangestellte bemerkte dies und verständigte telefonisch die Polizei. Er konfrontierte dann die Somalier mit dem Sachverhalt und wollte sie am Verlassen der Tankstelle hindern.

Täter wurden festgenommen

Der 27-jährige Somalier versetzte dem Angestellten einen Faustschlag ins Gesicht, zerkratze ihm den rechten Oberarm und versuchte zu flüchten. Der Angestellte versuchte ihn aufzuhalten und wurde dabei vom zweiten Täter gehindert, als zeitgleich die Polizeistreife eintraf. Die beiden Somalier wurden festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck überstellt.

