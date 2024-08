Top-Ranking für die Steiermark: Diese Bahnhöfe erobern das Siegerpodest

Veröffentlicht am 29. August 2024, 08:42 / ©Jasmin El-Ashi-Pöstinger

Die steirischen Bahnhöfe glänzen beim VCÖ-Bahnhofstest 2024. Der Bahnhof Frohnleiten begeistert die Fahrgäste und sichert sich den ersten Platz unter den kleinen Bahnhöfen, dicht gefolgt vom Bahnhof Feldbach. Der Grazer Hauptbahnhof belegt den vierten Platz als einer der schönsten Bahnhöfe Österreichs, während der Bahnhof Mürzzuschlag auf dem vierten Platz der insgesamt bestbewerteten Bahnhöfe landet. Der Bahnhof Zeltweg folgt auf dem fünften Platz.

13.500 Fahrgäste bewerteten Österreichs Bahnhöfe

Rund 13.500 Fahrgäste haben die Bahnhöfe in Österreich nach 16 Kriterien bewertet, darunter Sauberkeit, Erreichbarkeit und Ausstattung. Besonders auffällig: Der Bahnhof Frohnleiten erhält das beste Zeugnis in der Kategorie „kleinere Bahnhöfe“ und übertrifft damit auch viele größere Stationen.

Frohnleiten führt bei kleinen Bahnhöfen

Der Bahnhof Frohnleiten beeindruckt mit seiner guten Erreichbarkeit und gepflegten Anlagen. In der Gesamtbewertung für kleinere Bahnhöfe liegt Frohnleiten vorne, gefolgt von Feldbach und St. Georgen an der Gusen. Diese kleinen Stationen bieten den Fahrgästen ein angenehmes Reiseerlebnis und überzeugen durch ihre sauberen und funktionalen Einrichtungen.

Lienz überzeugt in der Kategorie der Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte

Der Bahnhof Lienz glänzt in der Kategorie der großen Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte. Besonders positiv hervorgehoben werden die gute Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad, die Sauberkeit und die Barrierefreiheit. Auf Platz zwei folgt der Bahnhof Tulln in Niederösterreich und auf Platz drei der Bahnhof Weiz in der Steiermark.

Jeder zweite Fahrgast ist in weniger als 15 Minuten am Bahnhof

Ein bedeutendes Ergebnis des Tests zeigt, dass rund 75 Prozent der Fahrgäste ihren Bahnhof zu Fuß, mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen. Zudem ist die Hälfte der Fahrgäste weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs. Dies unterstreicht die Bedeutung einer guten Anbindung und Erreichbarkeit der Bahnhöfe.

Wachstumspotential für Bahnhöfe

Trotz der positiven Ergebnisse gibt es noch Verbesserungsbedarf: Viele Fahrgäste wünschen sich bessere WC- und Sanitäranlagen, mehr E-Ladestationen und verbesserte Fahrradabstellplätze. Auch die Wartebereiche und der Witterungsschutz könnten bei älteren Bahnhöfen verbessert werden.