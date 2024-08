Wolf riss mehrere Schafe auf Alm im Mölltal

Auf einer Alm in der Kreuzeckgruppe sind mehrere Schafe einem Wolf zum Opfer gefallen. „Wir wurden von Wanderern informiert, dass tote oder schwer verletzte Schafe herumliegen“, erklärt die betroffene Schafzüchterin in einem Bericht des ORF Kärnten. In Summe wurden drei Schafe gerissen, drei weitere mussten wegen ihrer schweren Verletzungen notgeschlachtet werden. Mehrere Tiere werden zudem noch vermisst. Die Landwirte haben die Schafsherde in der Zwischenzeit wieder zurück ins Tal getrieben. Angesichts des Vorfalls soll der Wolf jetzt zum Abschuss freigegeben werden.