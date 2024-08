Angezeigt: Lkw-Lenker manipuliert Fahrtenschreiber

Veröffentlicht am 29. August 2024, 08:54 / ©BMI/ Egon Weissheimer / KK /Canva

Gestern, am 28. August, wurden auf der A12 Verkehrskontrollen durchgeführt. Höhe Gemeindegebiet Ampass konnten gegen 21.11 Uhr bei einem 28-jährigen serbischen Lenker eines Sattelzuges mehrere Übertretungen festgestellt werden. Sowohl die Sattelzugmaschine als auch der Sattelanhänger wiesen erhebliche Mängel an der Beleuchtung auf. Weiters stellte sich im Zuge der Kontrolle der Lenk- und Ruhezeiten heraus, dass der Serbe eine weitere Fahrerkarte verwendet hatte. Nachdem die Zeiten entsprechend editiert wurden, ergaben sich zehn teils sehr schwerwiegende Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten, sowie weitere 27 Verstöße gegen die EU Verordnungen, was die korrekte Benützung des Fahrtenschreibers betrifft. Vom Lenker wurde eine vorläufige Sicherheitsleistung eingehoben. Der 28-Jährige wird der Staatsanwaltschaft und der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck angezeigt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 09:06 Uhr aktualisiert