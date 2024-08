VCÖ-Test: Dieser Wiener Bahnhof ist der schönste im ganzen Land

Veröffentlicht am 29. August 2024, 08:54 / ©5 Minuten

Zeugnisverteilung für Österreichs Bahnhöfe: Rund 13.500 Fahrgäste haben beim VCÖ-Bahnhofstest Bahnhöfe nach 16 Kriterien bewertet. Bei den großen Bahnhöfen in den Landeshauptstädten gewinnt der Wiener Westbahnhof, „Silber“ geht ex aequo an den Salzburger Hauptbahnhof und den Hauptbahnhof Wien. Alle drei Bahnhöfe schneiden bei der öffentlichen Erreichbarkeit, der Barrierefreiheit und beim Erhaltungszustand sehr gut ab. Beim Westbahnhof sind die Fahrgäste zudem mit den Wartebereichen und der Helligkeit des Bahnhofgebäudes besonders zufrieden. Beim Bahnhof Wien-Meidling sehen die Fahrgäste einigen Verbesserungsbedarf, etwa bei der Sauberkeit und der Anzahl der Fahrradabstellplätze.

VCÖ-Bahnhofstest: Bewertung der Bahnhöfe durch Fahrgäste Wien Westbahnhof Salzburg Hauptbahnhof und Wien Hauptbahnhof Graz Hauptbahnhof und St. Pölten Hauptbahnhof Innsbruck Hauptbahnhof Klagenfurt Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof Wien Meidling Bregenz Hauptbahnhof Quelle: VCÖ-Bahnhofstest 2024

Der Wiener Hauptbahnhof ist der schönste im ganzen Land

Zusätzlich wurden die Fahrgäste beim VCÖ-Bahnhofstest auch gefragt, welcher Bahnhof ihnen ganz generell am besten gefällt. Der schönste im ganzen Land ist und bleibt aus Sicht der Fahrgäste der Hauptbahnhof Wien. Auch hier geht „Silber“ an den Salzburger Hauptbahnhof. Außerhalb der Landeshauptstädte wird der Bahnhof Feldkirch beim VCÖ-Bahnhofstest zum schönsten Bahnhof gewählt, vor dem Bahnhof Lienz.

VCÖ-Bahnhofstest: Welche Hauptstadt-Bahnhöfe die Fahrgäste am schönsten finden Wien Hauptbahnhof Salzburg Hauptbahnhof Wien Westbahnhof Graz Hauptbahnhof Linz Hauptbahnhof Innsbruck Hauptbahnhof St. Pölten Hauptbahnhof Quelle: VCÖ-Bahnhofstest 2024

Das sollte verbessert werden

Insgesamt sehen die Fahrgäste bei Österreichs Bahnhöfen den größten Verbesserungsbedarf bei den WC- und Sanitäranlagen. Viele Fahrgäste wünschen zudem mehr E-Ladestationen bei den Park & Ride Anlagen und auch bessere Fahrradabstellplätze. Auch bei den Wartebereichen und beim Witterungsschutz wünschen die Fahrgäste, insbesondere bei älteren Bahnhöfen Verbesserungen. 75 Prozent der Fahrgäste kommen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Die optimale Abstimmung des regionalen Öffentlichen Verkehrs an die Züge ist für die Fahrgäste wesentlich, ebenso die Anbindung des Bahnhofs ans Geh- und Radwegenetz, betont die Mobilitätsorganisation VCÖ. Bei kleineren Bahnhöfen sollten Anrufsammeltaxis und Gemeindebusse als Zubringer und Abholer Standard sein.