Unfall in Kirchberg an der Raab: Kleintransporter überschlägt sich

Kirchberg an der Raab

Der Kleintransporter kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Wald.

/ ©Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab

Veröffentlicht am 29. August 2024, 09:15 / ©Freiwillige Feuerwehr Kirchberg an der Raab

„Ein Kleintransporter kam aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete in einem Waldstück. Der verletzte Lenker wurde bis zum Eintreffen des Notarztes erstversorgt“, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Kirchberg an der Raab in einem Einsatzbericht. Der Kleinbus wurde mit einem Kran geborgen. Neben der Feuerwehr Kirchberg waren auch die Feuerwehren Berndorf und Rohr, das Wechselladerfahrzeug Feldbach, die Polizei sowie der Örtliche Rettungsdienst (ÖRK) im Einsatz.