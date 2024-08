Emilia und Paul: Das sind die beliebtesten Babynamen 2023

Veröffentlicht am 29. August 2024, 09:21 / ©Pixabay/ blankita_ua

„Nach Rang zwei im Jahr 2022 war Emilia 2023 erstmals der beliebteste Name für Mädchen. Die Vorjahressiegerin Emma fiel auf Platz drei zurück. Bei den Buben hat Paul wieder Platz eins erreicht, wie bereits 2021 und 2018. Der 2022 meistvergebene Vorname Maximilian ist auf den vierten Platz zurückgefallen. Besonders bemerkenswert, der Vorname Anna ist bereits seit 1991 in den Top 10 und von 1996 bis einschließlich 2021 immer unter den Top 3 gewesen“, so Tobias Thomas, Generaldirektor von Statistik Austria.

Emilia, Paul und Co.

„Emilia landete 2013 erstmals in den Top 10 der Liste der meistvergebenen Mädchenvornamen und belegte ab 2019 jeweils Rang 3 oder Rang 2. Paul machte gegenüber dem Vorjahr zwei Plätze gut und war seit dem Jahr 2012 immer in den Top 10, davon 2018 und 2021 auf dem Spitzenplatz und 2017 sowie 2019 auf Rang 2“, heißt es von der Statistik Austria. In der Hitliste der Mädchennamen 2023 folgt nach Emilia Marie auf Rang 2. Rang 3 belegt Emma. Auf Rang 4 und 5 landen Anna und Mia. Bei der Hitliste der Bubennamen 2023 führen Paul und Jakob. Platz 3 belegt Elias, gefolgt von Maximilian und Felix.

Die Hitliste der Mädchennamen 2023 Emilia Marie Emma Anna Mia Sophia Valentina Lena Lea Laura

Die Hitliste der Bubennamen 2023 Paul Jakob Elias Maximilian Felix Noah Leon David Tobias Jonas

