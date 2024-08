VCÖ-Test: Das sind die Spitzenreiter unter Kärntens Bahnhöfen

Der Bahnhof Spittal-Millstättersee ist der am besten bewertete in Kärnten.

Der Bahnhof Spittal-Millstättersee ist der am besten bewertete in Kärnten.

Veröffentlicht am 29. August 2024, 09:28 / ©Google Maps

Rund 13.500 Fahrgäste haben beim VCÖ-Bahnhofstest in den Zügen von neun Bahnunternehmen sowie online nicht nur die Frage beantwortet, welchen Bahnhof sie am schönsten finden, sondern auch den Einstiegsbahnhof beziehungsweise Bahnhöfe, welche sie häufig nutzen, nach 16 Kriterien bewertet. Bei der Wahl zum schönsten Bahnhof Österreichs liegt Villach im Spitzenfeld. In der Kategorie der größeren Bahnhöfe außerhalb der Landeshauptstädte verpasst Villach als vierter das Podest nur knapp.

Nutzt du die Öffi-Angebote? Ja, ich fahre viel mit Zug und Bus. Nein, ich fahre lieber mit dem Auto. Manchmal. Ich fahre lieber mit dem Rad oder gehe zu Fuß. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Das ist der am besten bewertete Bahnhof Kärntens

Die Fahrgäste sind beim Hauptbahnhof Villach nicht nur mit dem Gebäude zufrieden, sondern auch mit seiner Erreichbarkeit mit Öffis, zu Fuß oder mit Fahrrad sowie mit der Sauberkeit und Barrierefreiheit. Verbesserungen wünschen die Fahrgäste bei Anzahl und Qualität der Radabstellanlagen, der Anzahl der Ladestationen für E-Pkw und bei den WCs. Bei der Bewertung der 16 Kriterien belegt Villach österreichweit den guten 16. Platz. Noch besser als Villach ist der Bahnhof Spittal-Millstättersee als sechster platziert, der damit in Kärnten der am besten bewertete Bahnhof beim VCÖ-Bahnhofstest ist. Die Fahrgäste sind hier besonders mit dem Erhaltungszustand, der Helligkeit im Gebäude, den Wartebereichen, der Barrierefreiheit und der Sauberkeit zufrieden. Zu verbessern sind aus Sicht der Fahrgäste die öffentliche Erreichbarkeit und die WC-Anlagen.

©Maja Miskovic Bei der Wahl zum schönsten Bahnhof Österreichs liegt Villach im Spitzenfeld.

Auch Bahnhof St. Paul im Lavanttal schneidet gut ab

In der Kategorie der kleineren Bahnhöfe ist Kärnten beim VCÖ-Bahnhofstest mit dem Bahnhof St. Paul im Lavanttal als siebter unter den Top 10 vertreten. Sehr zufrieden sind die Fahrgäste hier mit der Sauberkeit, Barrierefreiheit, dem Erhaltungszustand insgesamt und den Wartebereichen. Bei den Hauptstadt-Bahnhöfen liegt der Hauptbahnhof Klagenfurt beim VCÖ-Bahnhofstest als siebter im Mittelfeld. Gut bewertet wird die Erreichbarkeit mit Öffis, zu Fuß und Fahrrad, die Helligkeit im Gebäude und die Fahrgastinformation. Verbessern könne sich der Bahnhof aus Sicht der Fahrgäste vor allem bei den Fahrradabstellanlagen, bei der Anzahl der Ladestationen für E-Autos und bei den WC-Anlagen.

©5 Minuten Bei den Hauptstadt-Bahnhöfen liegt der Hauptbahnhof Klagenfurt beim VCÖ-Bahnhofstest als siebter im Mittelfeld.

Hälfte der Bahnfahrer braucht weniger als 15 Minuten zum Bahnhof

Wie wichtig ein dichtes Netz an Bahnhöfen ist, zeigt ein weiteres Ergebnis, macht die Mobilitätsorganisation VCÖ aufmerksam: Viele Fahrgäste wohnen oder arbeiten in der Nähe des Bahnhofs. Die Hälfte der Kärntner Bahnfahrer ist weniger als 15 Minuten zum Bahnhof unterwegs, ein weiteres Drittel 15 bis 30 Minuten. „Siedlungen und Betriebsstandorte in der Nähe von Bahnhöfen zu errichten, ermöglicht den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Beschäftigten häufiger mit der Bahn statt mit dem Auto zu fahren. Das reduziert CO₂-Emissionen und Staus und ist insbesondere mit dem Klimaticket auch deutlich günstiger“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Sieben von zehn Kärntner Bahnfahrer kommen übrigens mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Bahnhof.