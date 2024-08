Region Wörthersee-Rosental: Tourismus freut sich über Rekordergebnis

Veröffentlicht am 29. August 2024, 10:03 / ©5 Minuten

Das Juliergebnis ist damit das beste der letzten zehn Jahre. Auch bei den Nächtigungen verzeichnet die Region ein Plus von zwei Prozent zum Vorjahr. „Mit diesem Ergebnis konnte der wetterbedingt schwächere Frühling ausgeglichen werden“, freut sich Peter Peschel, Geschäftsführer der Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH (WRTG). Ein schwacher August im Vorjahr und die optimistische Buchungslage für den laufenden August lassen zudem auf einen äußerst erfolgreichen Sommer in der Hotellerie schließen. Die August-Zahlen werden in etwa zwei Wochen vorliegen.

Besonders gut urlaubt es sich in Ferlach, Schiefling und Keutschach

Nahezu alle Gemeinden der Region haben sich über den Sommer hinweg gut erholt. Besonders positive Ausreißer sind die Gemeinden Ferlach, Schiefling und Keutschach, während Pörtschach und Velden auf gutem Weg sind, das Niveau des Vorjahres zu erreichen. Durch die erstmalige Austragung des Gravel UCI World Cups konnten zudem im sonst schwächeren April nahezu 5.000 zusätzliche Nächtigungen generiert und die Auswirkungen des schlechten Wetters abgefedert werden. Nun folgen weitere Formate wie Pink Lake sowie das Krimifest im Oktober.