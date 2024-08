Nach Tragödie in Muckendorf: Kinder (5,8) nun begraben

Veröffentlicht am 29. August 2024, 10:14 / ©APA/MAX SLOVENCIK

Der sonst so ruhige 1.700-Seelen-Ort, Muckendorf, wurde am Mittwoch, dem 14. August, von einer Tragödie überschattet. Eine 29-jährige Mutter erstickte ihre beiden Töchter, Helena (5) und Elenor (8), danach nahm sie sich mit ihrer Pistole, die sie als Jägerin legal besaß, selbst das Leben. Es war ausgerechnet der Vater der Kinder und Ex-Freund der 29-Jährigen, der sein eigen Fleisch und Blut tot in ihren Betten auffand. Eine Angehörige hatte zuvor Alarm geschlagen, da die 29-Jährige nicht zur Arbeit erschienen war.

Vierte Leiche entdeckt

Nur Tage später folgte die nächste Schocknachricht: Auch der 34-jährige Lebensgefährte der Frau wurde von seinen Eltern tot auf einem Bauernhof im Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich, aufgefunden. Die Polizei geht von Suizid* aus. Medienberichten zufolge dürfte er sich mit einer Schusswaffe selbst gerichtet haben. Ein Zusammenhang zur Tragödie in Muckendorf soll keiner bestehen.

Kinder begraben

Die Mädchen, Helena (5) und Elenor (8), sind jetzt im Grabe für immer vereint. Am gestrigen Mittwoch, dem 28. August, genau zwei Wochen nach der Tragödie, wurden die Schwestern am Friedhof von Muckendorf bei Tulln begraben. Darüber berichtete die Krone. Der Schock sitzt bei allen Angehörigen und Bekannten tief. Wie hätte eine Mutter so etwas ihren Kindern antun können? Diese Frage mögen sich wohl viele stellen. Doch Antwort gibt es keine, denn das Motiv ist weiterhin unklar.

*Hilfe rund um die Uhr In der Regel berichten wir nicht über Suizide oder Suizidversuche – außer, die Tat erfährt durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit. Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft. Du kannst die Telefonseelsorge auch online kontaktieren.