Sekundenschlaf? Autofahrer (19) prallt gegen Baum

Am Mittwoch, dem 28. August, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 18 im Gemeindegebiet von Hainfeld. Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Lilienfeld verfiel vermutlich in einen Sekundenschlaf und kam dabei rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er gegen einen Baum. Sein 31-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Lilienfeld, erlitt bei dem Verkehrsunfall Verletzungen schweren Grades und wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 5 in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen leichten Grades mit dem Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht. Die Unfallstelle war von 17.45 Uhr bis 19.30 Uhr für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme zur Gänze gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.