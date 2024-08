Terror-Teenie (14) drohte Wiener Stadtpolitiker

Ein mutmaßlicher IS-Anhänger (14) sitzt in Korneuburg in U-Haft.

Bei dem 14-Jährigen handelt es sich um einen Österreicher mit afghanischen Wurzeln. Der mutmaßliche Anhänger der radikalislamischen Terror-Miliz „Islamischer Staat“ (IS) sitzt nun in Korneuburg, Niederösterreich, in Untersuchungshaft. Zur Festnahme kam es bereits Ende Juli, am 8. August wurde die U-Haft schließlich wegen Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr verlängert. Gegenüber der APA bestätigte Josef Mechtler, Sprecher der Staatsanwaltschaft, Ermittlungen gegen den 14-Jährigen wegen terroristischer Vereinigung und gefährlicher Drohung in Verbindung mit dem Waffengesetz.

In den Sozialen Medien zu Gewalt aufgerufen

Der Jugendliche soll IS-verherrlichende Dateien geteilt und gepostet haben. Diese zeigten „teils aus den Medien bekannte Mitglieder des IS, teils Anschläge, teils IS-Symbole und -Flaggen“, sagte Mechtler. Auch zu Gewalt an Andersgläubigen sei aufgerufen worden. Geteilt und gepostet wurden die Inhalte den Angaben zufolge auf verschiedenen Kanälen. Der Hinweis zu dem Schüler kam dem Bericht der „Krone“ zufolge aus Deutschland, wo beim Internet-Monitoring TikTok- und Instagram-Profil des Burschen auffielen.

Drohung gegen Wiener Politiker

Ermittler fanden auf dem Smartphone des Buben ein Foto, auf dem drei Personen mit rot eingeringelten Köpfen abgebildet sind, einer davon ein Wiener Stadtpolitiker. Dazu sei eine Faustfeuerwaffe zu sehen und ein Tötungsaufruf zu lesen. Der Verdächtige gebe an, dieses Bild nur weitergeleitet zu haben, hieß es in dem Bericht. Den Politiker kenne er nicht einmal. Der Fund wurde von der Staatsanwaltschaft Korneuburg auf Anfrage nicht bestätigt, „aus kriminaltaktischen Gründen“ hielt sich der Sprecher bedeckt. (APA, red. 29.08.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 11:14 Uhr aktualisiert