Schwer verletzt: Alkolenker (28) schießt Motorradfahrer ab

Ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Zwettl wollte am Mittwoch, dem 28. August, gegen 17.45 Uhr, von einer Firmenausfahrt im Gemeindegebiet von Groß Gerungs nach links auf die Bundesstraße 38 einbiegen. Dabei dürfte der 28-Jährige einen 67-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Freistadt übersehen haben, der zur selben Zeit auf der Bundesstraße unterwegs war. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Während der 28-jährige Autofahrer leichte Verletzungen erlitt, wurde der 67-jährige Motorradlenker beim Sturz schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Landesklinikum Horn geflogen. Ein beim 28-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle vorläufig abgenommen.