Bessere Patientenversorgung: Ambulanz in Feldbach wird modernisiert

Die bestehende Ambulanz in Feldbach ist nicht mehr zeitgemäß. Der Zugang in das Hauptgebäude sowie der Empfangsbereich sind nicht mehr zeitgemäß und bedürfen einer baulichen Erweiterung. In den letzten Jahren besuchten immer mehr Patienten die Ambulanz. Deshalb entsprechen die Baulichkeiten nicht mehr den aktuellen Anforderungen. „Die Versorgung unserer Patienten verschiebt sich immer stärker in den ambulanten Bereich. Daher ist es unerlässlich, dass wir ausreichend Kapazitäten schaffen“, stellte Betriebsdirektor des LKH Oststeiermark Peter Braun klar.

Neue Untersuchungs- und Behandlungsräume

Der dringend notwendige Umbau wurde im August 2024 begonnen und soll Mitte 2026 fertiggestellt werden. Im Zuge der Erweiterung werden die vier Behandlungsräume erneuert und um drei neue Untersuchungsräume erweitert. Es werden unter anderem Räume für die Wundversorgung und die Ersteinschätzung geschaffen. Auch die Wartebereiche werden vergrößert und umgestaltet. Außerdem soll eine zentrale Auskunftsstelle mit Anmeldeschalter geschaffen werden. „Mit 7,6 Millionen Euro modernisieren und erweitern wir die Ambulanz am Standort Feldbach, um die Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region zu verbessern“, erklärte Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP).

Patientenversorgung an erster Stelle

Der bedarfsgerechten Planung des Projekts wurde dabei viel Aufmerksamkeit

geschenkt. Oberstes Ziel bei den intensiven Überlegungen war und ist es, eine

bestmögliche Patientenversorgung zu schaffen. Aufgrund der simulierten

Prozesse und Abläufe konnten Räume und Wege optimiert und Änderungen somit noch in der Planungsphase vorgenommen werden. „Mit diesem Projekt stellen wir sicher, dass unsere Patienten die bestmögliche Betreuung erhalten“, betonte Johannes Schwarz (SPÖ).

Bauprojekt soll optimierte Abläufe sichern

Nicht zuletzt zählt der erste Eindruck, auch in einem Krankenhaus. Ab Mitte 2026 sollen sich Eingangsbereich und Ambulanz in Feldbach baulich freundlicher präsentieren, mit einem Infopoint und deutlich mehr Platz in der erweiterten, hellen und neu strukturierten Ambulanz. Das und optimierte Abläufe sollen dazu beitragen, für eine angenehme Atmosphäre zu sorgen, was den Heilungs- und Genesungsprozess nachweislich fördert.