Preiserhöhung um 7 Prozent: So viel kostet heuer der Kärntner Skipass

Um 9.09 Uhr am 9. September 2024 startet der Vorverkauf des Kärntner Skipasses 2024/25. Und ab sofort hat er auch seinen ursprünglichen Namen wieder: „Unsere Käufer haben ohnehin immer vom Kärntner Skipass gesprochen. Dass wir als Seilbahnwirtschaft unser Saisonticket in den letzten Jahren als ‚Top-Ski-Pass Kärnten‘ bezeichnet haben, ist kaum aufgefallen“, schmunzelt Hansjörg Pflauder. Der Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen verantwortet gemeinsam mit Christian Krisper, Vorstand der Bergahnen Nassfeld, die Geschäftsführung des Kärntner Skipasses. „Zusätzlich zur Bezeichnung ‚Kärntner Skipass‘ haben wir auch optisch nachgeschärft und die Schneeflocke als alle Skipasskäufer und alle Skigebiete vereinendes Symbol zum zentralen grafischen Element gemacht“, so Pflauder weiter. Umfassend weiterentwickelt wurde aber auch der digitale Marktauftritt – inklusive neuem, einfach handhabbaren Webshop.

Extra Online-Bonus

Mit dessen Einführung startet auch eine neue Aktion: Der extra Online-Bonus. So soll es den Kärntner Skipass heuer vom 9. September, um 9.09 Uhr, bis 1. November 2024 online zum allerniedrigsten Preis geben. Für Erwachsene kostet er dann anstelle von 816 nur 742 Euro. Aber auch den klassischen Vorverkauf an den geöffneten Verkaufsstellen der Seilbahnunternehmen gibt es natürlich weiterhin. Dieser startet ebenfalls am 9. September und dauert bis 8. Dezember 2024.

Das kostet der Kärntner Skipass für Erwachsene: Online-Super-Vorverkauf: 742,00 Euro

Vorverkauf: 776,00 Euro

Normaltarif: 816 Euro

Preiserhöhung um sieben Prozent

Für Pflauder falle die Preiserhöhung zum Vorwinter mit sieben Prozent moderat aus. „Im Vergleich dazu lag die Inflation 2023 bei 7,8 Prozent und die letzte Lohnerhöhung in der Seilbranche betrug 7,5 Prozent.“ Auch Manuel Kapeller-Hopfgartner, Fachgruppenobmann Seilbahnen in der Wirtschaftskammer Kärnten, betont: „77 Prozent der Gäste [sind] mit unserem Preis-Leistungs-Verhältnis absolut zufrieden.“ Als wichtigste Kaufgründe werden genannt: „Es rechnet sich“, „Die große Auswahl an möglichen Skigebieten“ und „Gute Möglichkeit Freizeiterlebnisse mit der Familie zu verbringen.“

Maßgeschneiderte Ticketvarianten

Passend dazu gibt es heuer neue Paket-Varianten für Familien sowie Großeltern und Patchwork-Familien, welche eine zusätzliche Ermäßigung um bis zu 25 Prozent beinhalten. „Damit entsprechen wir dem großen Käuferwunsch, dass Großeltern, die mit ihren Enkeln im Kindesalter Skifahren gehen, den gleichen Preisvorteil wie Eltern genießen“, freut sich Pflauder. Insgesamt 14 Pakete für ein oder zwei Elternteile mit ein bis drei Kindern und/oder ein bis drei Jugendlichen stehen zur Wahl. Und es gibt einen Vielkindbonus: Ab der fünften Person bekommen Kinder den Skipass sogar kostenlos.

Skinachwuchs wird unterstützt

Großes Augenmerk lege man auch heuer auf den Skinachwuchs: „Jedes Skigebiet für sich etwa im Rahmen der Zusammenarbeit mit regionalen Skiclusb und wir alle gemeinsam unter anderem im Rahmen unseres Sponsorings für Kärntner Schüler“, erwähnt Kapeller-Hopfgarntner. Die Kärntner Skigebiete sponsern auch im Winter 2024/25 wieder die Kärntner Schulskiaktion.