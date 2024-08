Ab 1. November: Graz ändert umstrittenen Straßennamen

Veröffentlicht am 29. August 2024, 11:23 / ©Screenshot "google streetview"/entnommen aus Wolfgang Muchitsch, Der Widerstand und seine Verfolgung in Graz 1945

Eine bedeutende Veränderung steht im Grazer Bezirk Eggenberg bevor: Die Dr.-Hans-Kloepfer-Straße wird schon bald Geschichte sein. Ab dem 1. November 2024 trägt die kurze Straße offiziell den Namen Julia-Pongracic-Straße, benannt nach der Juristin und Widerstandskämpferin, die im Kampf gegen das NS-Regime ihr Leben verlor.

Straßenname als problematisch eingestuft

Die Entscheidung zur Umbenennung, die in der kommenden Sitzung des Grazer Gemeinderates am 19. September 2024 beschlossen werden soll, ist das Ergebnis intensiver Auseinandersetzungen mit der Vergangenheit. Die Dr.-Hans-Kloepfer-Straße wurde von der „Expert Straßennamen“-Kommission als eine von 20 besonders problematischen Straßen in Graz eingestuft. Mit dieser Maßnahme zeigt die Stadt Graz nicht nur, dass sie sich ihrer Geschichte stellt, sondern auch, dass sie entschlossen ist, das Andenken an bedeutende Persönlichkeiten wie Julia Pongracic zu bewahren.

Wer war Julia Pongracic? Julia Pongracic, geboren 1910 in Graz, kämpfte in der Zeit des Terrors und der Verfolgung für Demokratie und Gerechtigkeit. Als Mitglied der „Österreichischen Freiheitsfront“ unterstützte sie den Widerstand gegen das NS-Regime, bis sie 1945 von der Gestapo verhaftet und kurz vor Kriegsende ohne Gerichtsverhandlung hingerichtet wurde. Mit der Umbenennung der Straße wird ihrem mutigen Einsatz und ihrem tragischen Schicksal gedacht.

Was bedeutet das für die Anrainer? Für die Anrainerder Straße bringt die Umbenennung keine großen Umstände mit sich. Die Hausnummern bleiben unverändert, und die neuen Straßentafeln werden von der Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt. Diese Maßnahme ist ein Schritt in die richtige Richtung, um die Bedeutung von Frauen in der Gesellschaft zu würdigen und die Erinnerung an mutige Persönlichkeiten wie Julia Pongracic lebendig zu halten.

„Mit der Benennung der Straße ehrt die Stadt Graz ihr Andenken“

Vizebürgermeisterin Judith Schwentner erklärt: „Die Umbenennung dieser Straße ist nicht nur ein notwendiger Schritt, um mit unserer belasteten Vergangenheit kritisch umzugehen, sondern auch eine Chance, herausragende und mutige Frauen wie Julia Pongracic zu ehren, deren Verdienste bislang oft im Schatten geblieben sind. Damit setzen wir ein klares Zeichen für mehr Sichtbarkeit und Wertschätzung von Frauen in unserer Stadtgeschichte.“ KPÖ-Klubobfrau Christine Braunesreuther ergänzt: „Die Eggenbergerin Julia Pongracic hat in der Zeit der NS-Barbarei Haltung bewahrt und gegen Unmenschlichkeit und Terror angekämpft. Dafür hat sie mit ihrem Leben bezahlt. Mit der Benennung der Straße ehrt die Stadt Graz ihr Andenken.“ Auch SPÖ-Klubobfrau Daniela Schlüsselberger betont die Bedeutung dieser Entscheidung: „Julia Pongracic war eine herausragende Juristin, die auch in den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur und Verfolgung für ihre Überzeugungen einstand und für die demokratischen Werte kämpfte. Ihre Ermordung durch die Gestapo am 4. April 1945 steht auch als Mahnung für uns, dass Demokratie, Freiheit und Toleranz keine selbstverständlichen Werte sind, sondern von uns Tag für Tag aufs Neue bewahrt und verteidigt werden müssen. Daran soll auch diese Umbenennung erinnern.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 11:27 Uhr aktualisiert