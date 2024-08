Sex-Attacken in Stiegenhäusern: Frauen verfolgt und begrapscht

„Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, zwei Frauen in Stiegenhäusern sexuell attackiert zu haben“, berichtet die Landespolizeidirektion Wien. Die erste Tat ereignete sich gegen 22 Uhr am gestrigen Mittwoch, 28. August, in der Radetzkystraße, 3. Bezirk, Wien-Landstaße. „Der mutmaßliche Täter soll einer Frau ins Stiegenhaus gefolgt, ihr wortlos zuerst ins Gesicht gegriffen und sie anschließend an der Brust und an der Taille berührt haben. Nachdem sich das Opfer gewehrt hatte, flüchtete der Tatverdächtige“, heißt es von der Exekutive.

Weitere Attacke auf Frau

Etwa eine halbe Stunde später dürfte derselbe Mann erneut zugeschlagen haben. In der Hedwiggasse in Wien-Leopoldstadt, 2. Bezirk, wurde eine andere Frau bis ins Stiegenhaus verfolgt und auch ihr wurde wortlos ins Gesicht gegriffen. „Im Zuge eines Gerangels soll der Unbekannte die Frau zu Boden gedrückt und versucht haben, ihr die Unterhose hinunterzuziehen. Auch hier wehrte sich das Opfer, woraufhin der Tatverdächtige flüchtete“, steht in der Polizei-Aussendung. In beiden Fällen wird der mutmaßliche Täter ähnlich beschrieben.

Täterbeschreibung ca. 40 Jahre alt

südländisches Aussehen

ca. 170 – 180 cm groß

mittlere Statur

Mann hatte grünes T-Shirt und beige Hose an

„Zu den Tatzeitpunkten soll der Mann ein grünes beziehungsweise grünliches T-Shirt und vermutlich eine beige kurze Stoffhose mit Seitentaschen getragen haben. Weiter soll er unrasiert gewesen sein“, so die Beamten. Um Hinweise wird nun gebeten. Diese sollen (auch anonym) an den Ermittlungsdienst des Landeskriminalamtes Wien und 01-31310-33800 ergehen.