Kräftige Schauer und Gewitter in der Steiermark möglich

Veröffentlicht am 29. August 2024

„Eine orange Warnung (2/4) wurde für Teile des Grazer- und Weizer Berglandes und die Mur-Mürz-Furche hauptsächlich für Windböen, kleinen Hagel und Starkregen samt lokaler Überflutungen ausgegeben“, teilt Skywarn Austria mit. „Ab den Nachmittagsstunden sind lokal kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten, insbesondere in bergigen Regionen. Die Hauptgefahren bestehen in Form von Windböen, kleinem Hagel und vor allem Starkregen, der zu lokalen Überschwemmungen führen kann. Am Abend lässt die Gewitterneigung nach, und die Nacht verläuft voraussichtlich trocken“, wird weiter ausgeführt.

„Im Bergland sind nachmittags wieder mehr Regenschauer oder Gewitter unterwegs“

„Nach Auflösung lokaler Nebelfelder scheint bis über Mittag die Sonne und die Temperatur erreicht sommerliches Niveau. Die Luftschichtung wird etwas labiler, speziell im Bergland sind nachmittags wieder mehr Regenschauer oder Gewitter unterwegs. Im Süden bleibt es auch am Nachmittag überwiegend sonnig und sommerlich warm bis heiß. Kurze mitunter gewittrige Schauer sind nur vereinzelt möglich“, sagen die Meteorologen der Geosphere Austria vorher.