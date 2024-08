Passanten mit Messer verfolgt: Polizei-Einsatz am Kardinal-Nagl-Platz

Zuvor soll der 25-jährige Rumäne, der 2,2 Promille im Blut hatte, gemeinsam mit einem 26-jährigen Bekannten und weiteren bislang unbekannten Männern in ein Handgemenge verwickelt gewesen sein. Dabei stürzte er zu Boden. Der 16-Jährige wollte ihm in der Folge helfen. So soll es in weiterer Folge auch zu der Bedrohung gekommen sein. Auch eine 57-Jährige soll der Tatverdächtige im Zuge des Vorfalls bedroht und verfolgt haben.

Zwei Festnahmen am Kardinal-Nagl-Platz

„Er war der Frau vor, gelacht zu haben“, heißt es seitens der Polizei, die in der Folge einschritt. Die Beamten der Polizeiinspektion Juchgasse nahmen den 25-Jährigen fest und stellten das Messer sicher. Ebenfalls vorläufig festgenommen wurde der 26-jährige Bekannte. „Er hatte sich gegenüber den Beamten trotz Abmahnung äußerst aggressiv verhalten“, erklären die Polizisten. Der Grund der vorangegangenen Auseinandersetzung zwischen den Männern ist bislang unklar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.08.2024 um 11:49 Uhr aktualisiert