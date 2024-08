Kärntner Musiktalent Simon Stadler spielt im Strandbad groß auf

Wie schön! Der Kärntner Sänger, Komponist und Liedermacher Simon Stadler gastiert am 7. September 2024, um 18 Uhr, mit einem gläsernen Flügel auf der großen Brücke im Strandbad. Dort will er eigene Songs und Werke von Udo Jürgens und Konstantin Wecker zum Besten zu geben. Ein unvergesslicher Abend mit Gänsehaut-Feeling ist damit garantiert. Der Eintritt ist frei. Auch eine begrenzte Anzahl von Sesseln und Liegestühlen steht zur Verfügung („first come – first serve“). „Gerne können Decken, Campingsessel oder Badehandtücher zum Sitzen mitgenommen werden“, heißt es seitens der Stadtwerke Klagenfurt AG.

Details zum Open-Air-Konzert: Samstag, 7. September

Einlass: Ab 17 Uhr freier Eintritt ins Strandbad

Beginn: 18 Uhr

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 8. September