Ex-Angestellte drehte in Lokal durch – dann schloss sich ihr Freund an

Zu einem Polizeieinsatz kam es am 28. August gegen 00.15 Uhr in der Linzer Straße in Penzing. Eine ehemalige Angestellte eines Lokals soll herumgeschrien und die Gäste des Lokals belästigt haben. Die alarmierten Polizisten der Polizeiinspektion Tannengasse, versuchten die Frau zu beruhigen. Im Zuge dessen mischte sich der Begleiter der Frau, ein 49-jähriger Österreicher in die Amtshandlung ein. Nachdem der sichtlich alkoholisierte Mann von den Beamten ermahnt wurde, schlug er einer Polizistin unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Die Polizistin wurde dabei verletzt. Im Zuge der Festnahme trat der Mann um sich, wobei ein weiterer Beamter verletzt wurde. Der 49-Jährige wurde vernommen. Im Anschluss wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,06 Promille.