Aus Unfallwrack geschnitten: 23-jähriger Autofahrer landet in Bach

Am Donnerstag, dem 29. August gegen 00.09 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Österreicher mit einem Auto von Schwoich kommend auf der Landesstraße (L208) in Richtung Kufstein. Aus bisher unbekannter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dabei über eine Böschung. Schließlich kam in einem Bachbett zum Stillstand. Durch den Aufprall löste sein Mobiltelefon einen Notruf an die Landesleitzentrale Tirol ab. Der 23-Jährige wurde mittels Bergeschere durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kufstein und Schwoich aus dem Fahrzeug geborgen. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde der 23-Jährige mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.