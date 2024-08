Kulinarische Events locken im Herbst an den Weissensee

An jedem Veranstaltungstag wird von ehrlichen Bauern, ambitionierten Fischern oder kreativen Köchen, ein kulinarischer Höhepunkt und dessen Geschichte präsentiert. In Summe stehen zwölf Termine am Programm. Den Auftakt bildet das Naturparkfest am 7. September im Strandbad Knaller. Hier laden Gastronomen und regionale Produzenten zum Austausch, Gustieren und Genießen ein. Vor Ort findet am selben Tag auch die offizielle Inbetriebnahme des neuen, vollelektrischen Weissensee-Floßes der Gemeinde Weissensee statt.

©weissensee.com Am Foto: Das neue, vollelektrische Weissensee-Floß.

Ausklang in Techendorf

Das goldene Sommerfinale findet am 20. Oktober auf der Seeterrasse und im Garten des Kärntnerhofs in Techendorf statt. Zwischen diesen Terminen laden rund um den Weissensee verteilt zehn weitere kulinarische Events sowie der traditionelle ERNTE.DANK-Gottesdienst am 6. Oktober zum Dabeisein ein. Vom „Kobas-Festl auf der Seewiese“ über das „Gartl-Festl auf Koch’s Gemüse-Acker“ bis hin zu „Wildem aus Feld und Wald“.