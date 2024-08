Prognose für Österreich: Hier sind heute Gewitter möglich

„Es sind energiereiche Luftmassen vorhanden, jedoch fehlt es an dynamischen Prozessen, da die Scherung und die Höhenströmung schwach ausgeprägt sind. Ab den Nachmittagsstunden sind lokal kräftige Schauer und Gewitter zu erwarten, insbesondere in bergigen Regionen“, heißt es vom Wetterdienst Skywarn Austria. Konkret hat Skywarn Austria die Warnstufe Orange für das Grenzgebiet Waldviertel (Niederösterreich) bis hin zum Mühlviertel (Oberösterreich), sowie für Teile des Grazer und Weizer Berglandes und die Mur-Mürz-Furche in der Steiermark ausgeben. In den restlichen Teilen Österreichs rechnet man mit einer „geringen Eintrittswahrscheinlichkeit“.

In der Nacht keine Gewitter und Schauer

Die Hauptgefahr laut Skywarn Austria besteht in Windböen, kleinem Hagel und Starkregen. „Am Abend lässt die Gewitterneigung nach, und die Nacht verläuft voraussichtlich trocken“, heißt es. Geht man nach der Prognose GeoSphere Austria, dann sollen sich im Laufe des Nachmittags „ein paar Quellwolken“ bilden und „einzelne gewittrige Schauer sind im Bergland möglich.“ Es soll aber meist trocken bleiben.

Das sagen die anderen Wetterdienste

Was die Warnstufen angeht, gibt es ebenso Abweichungen unter den Wetterdiensten. Übereinstimmend mit Skywarn Austria haben Österreichische Unwetterzentrale (UWZ) sowie auch die GeoSphere Austria für das ober- und niederösterreichische Grenzgebiet eine orange Wetterwarnung ausgegeben. Ein hohes Gewitterpotenzial sehen die UWZ und die GeoSphere Austria zudem in Teilen der Steiermark. Die restlichen Teile Österreichs hingegen erstrahlen auf der Warnkarte grün. Hier sollte laut den beiden Wetterdiensten also nicht mit Gewittern zu rechnen sein.

Prognose für Freitag

Am Freitag, 30. August, könnte es wieder zu einzelnen Gewittern kommen. Von der GeoSphere Austria heißt es dazu in der Prognose: „Das ausgesprochen sonnige und heiße Wetter geht in die Verlängerung. Am Nachmittag bilden sich im Bergland wieder ein paar Quellwolken, Schauer oder Gewitter entstehen aber nur vereinzelt. Der Wind weht nur schwach.“ Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 27 und 34 Grad.